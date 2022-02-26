Женщина собственноручно сожгла БТР в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.



На Харьковщине женщина сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова. Лошадь на скаку - это уже отстой... Будь как женщина из Харькова", - говорится в сообщении.

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