Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка

Об этом говорится в заявлении, которое полк "Азов" опубликовал в своем телеграм-канале.

"Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визиткой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища", – говорится в заявлении.

Полк "Азов" подчеркнул, что категорически осуждает это незаконное судилище над украинскими военными и призвал всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемого трибунала не произошло.

Федеральная служба безопасности РФ сегодня, 22 августа, заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы, в том числе гражданку Украины Наталью Вовк, 1979 года рождения, которая якобы приехала в Россию вместе с дочерью и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. После совершения управляемого подрыва машины Дугиной она якобы выехала в Эстонию через Псков.

Впоследствии росСМИ опубликовали якобы удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан) и сообщили, что она числится в составе полка "Азов".

Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа. 21 августа следственный комитет России подтвердил, что во взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.

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