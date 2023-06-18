Женщина из Эквадора умерла через неделю после того, как "ожила" в гробу во время своих похорон
В Эквадоре 76-летняя женщина, Белла Монтойя, умерла через неделю после того, как была замечена живой в гробу на своих похоронах
Об этом пишет BBC.
В заявлении министерства здравоохранения Эквадора сообщается, что смерть 76-летней Беллы Монтой наступила в результате ишемического инсульта, после проведенной ею недели в реанимационном отделении. Также там подчеркнули, что женщина находилась под постоянным наблюдением медицинского персонала.
После смерти тело женщины вернули в то же похоронное бюро, где она очнулась. Министерство здравоохранения Эквадора созвало комиссию экспертов для рассмотрения ее дела.
- Напомним, что 9 июня в Эквадоре 76-летняя женщина, которую объявили мертвой в больнице, начала дышать в гробу. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента.
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