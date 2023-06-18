Об этом пишет BBC.

В заявлении министерства здравоохранения Эквадора сообщается, что смерть 76-летней Беллы Монтой наступила в результате ишемического инсульта, после проведенной ею недели в реанимационном отделении. Также там подчеркнули, что женщина находилась под постоянным наблюдением медицинского персонала.

После смерти тело женщины вернули в то же похоронное бюро, где она очнулась. Министерство здравоохранения Эквадора созвало комиссию экспертов для рассмотрения ее дела.