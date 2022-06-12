Женщина из Бахмута передавала россиянам координаты ВСУ. Ее задержали
В Донецкой области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в передаче данных о вооруженных силах врагу
Об этом сообщил Офис генерального прокурора по телеграммам.
По данным правоохранителей, жительница Бахмута в Донецкой области в мае-июне по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Ей сообщили о подохре в государственной измене, говорится в сообщении.
"Из-за интернет-приложений подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута", - отмечает Офис.
Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи России подобных данных, указывают в Офисе.
Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержания под стражей. СБУ ведет досудебное расследование, отметил Офис генпрокурора.
- Напомним, За день до вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.
- 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киви в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.
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