Об этом сообщил Офис генерального прокурора по телеграммам.

По данным правоохранителей, жительница Бахмута в Донецкой области в мае-июне по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Ей сообщили о подохре в государственной измене, говорится в сообщении.

"Из-за интернет-приложений подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута", - отмечает Офис.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи России подобных данных, указывают в Офисе.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержания под стражей. СБУ ведет досудебное расследование, отметил Офис генпрокурора.