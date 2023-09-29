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OPINION

"Женщина идет на службу сатаны". Как Арестович хотел привлечь в Украину домострой Путина и Кабаевой

29 сентября, 2023 пятница
14:45
Мнение

Просроченное умиротворяющее Алексей Арестович ведет психологические семинары, где предлагает душить женщин. Иначе тебя кастрируют, будут контролировать и никуда не пустят

Не то чтобы этот "советский школьник" с тягой к СССР, ненавистью к Могилянке и заявлениями об украинских гнидах - открыл о себе что-то новое.

Когда-то давно он играл роль мошенника в российском сериале "Мухтар". И там не стесняясь бил лопатой по голове свою экранную любовницу. Поэтому вполне вероятно, что Леша играл самого себя, даже не нужно было прилагать значительных усилий.

Далее последовал опыт экзорцизма в монастыре МП, затем призывы вечером 23 февраля рассчитывать тревожные чемоданчики и ложиться спать. Все было.

Думаю, раз стоит напомнить, что этого человека к медиа-Олимпу поднесли не очень разборчивые украинские президенты — нынешний и бывший. Ибо Арестович был любимым блоггером и Петра Алексеевича и Владимира Александровича.

"Отбой воздушной тревоги" и произвольный пересказ в течение первых двух месяцев официальных релизов Генштаба на камеры сделали Арестовича очень популярным. Женщины покупали подушки с его портретом. В барах наливали коктейль "Арестович". Социологические службы в имена Зеленского и Залужного вписывали в опросник рейтинга Люсю.

До ужасной трагедии в Днепре, когда 14 января 2023 года российские ракеты Х-22 убили 46 жителей целого подъезда.
у Арестовича были отличные позиции на Банковой. Ибо он исполнял роль раздражителя для новых безумных идей Офиса президента.

Вот как о нем говорил главный политтехнолог Офиса президента Михаил Подоляк осенью 2022 года:

"Если честно, большинство заявлений Арестовича полезны для нас. Ну, он провоцирует дискуссии, и мы можем проследить настроения в достаточно политически стерильном во время войны обществе. Да и вреда от этого особенно нет, потому что все споры вокруг его заявлений обычно заканчиваются на уровне фейсбука ".

На этот раз дискуссия выплеснулась из-за соцсетей и депутат "Голоса" Инна Совсун написала заявление в полицию по статье 300 Уголовного кодекса (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расу, национальную или религиозную).

В чем же самый сок?

Журналистки и автора ютуб-канала "Пылает" Яна Брензей и Эмма Антонюк купили несколько платных семинаров "психолога" Алексея Арестовича и показали , что в своих лекциях Арестович пропагандирует сексизм, стереотипы, насилие в отношении женщин и мизогинию.

Семинары, конечно же, на русском языке. И там всего за 1300 гривен Алексей рассказывает о том, что если женщина имеет свою позицию и противоречит мужчине, то в ней "живет ведьма", она "служит сатане и кастрирует мужчину". Поэтому женщину надо "сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу". Женщин бывший советник Офиса президента называет "существами" и советует их "душить".

Это лекция Теда Банди или Чикатило? Или же человека, у которого западные СМИ брали комментарии, как влиятельного и приближенного советника к Зеленскому?

Вот, что рассказывает Арестович в своей-горе лекции студентам.

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Придушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трахнуть, а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется подавить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать», — учит Арестович молодежь.

"Это же уголовная ответственность!", - отмечает слушатель лекции.

Однако Арестович советует вспомнить, какую "награду" мужчины вроде бы получат.

"Почему это нельзя душить? А как же удовольствие, которое мы получим! Вы о нем подумайте! Долговременное удовольствие!"

С такой позицией был Джефри Даммер (американский серийный убийца - Ред.) с его любовью душить сексуальных партнеров, а затем делать им лоботомию, чтобы те были послушны, как зомби.

Впрочем, если покопаться в старых заявлениях Арестовича, он и раньше рассказывал, что он сексист и не стесняется этого. Вот что рассказывало это горе, когда два года назад оказалось в эфире и телевидении вместе с депутатами разных партий. К примеру, в эфире "Голованов шоу" на "Украина 24".

"Мне приходится постоянно оказываться в очень неудобном положении. Мужчины от "ЕС" преимущественно прячутся за женщинами. Женщины приходят в студии…", — говорит Арестович.

Какие же женщины идеальны для Арестовича?

Говорят, что для того, чтобы понять мужчину, стоит посмотреть на женщин, которые ему нравятся.

В прошлом году в медиапространстве начали активно раскачивать жену Арестовича Анастасию. Где ее всюду спрашивали о "президентских амбициях Алексея".

"Я знала об этих его амбициях еще с нашей второй встречи... Сейчас я не представляю ситуацию, если бы я сказала ему: не баллотируйся", - сказала тогда Настя в интервью Рамине. И добавила, что делает первые шаги по направлению становления себя как первой леди.

Рассмотрим ее портрет и модель семьи Арестовичей в потенциальной роли первой пары.

Настя ушла с работы, как только встретила Арестовича на тех же знаменитых курсах школы Айперон. "Алексей вовремя появился". Это категорически отличается от Елены Зеленской, Марины Порошенко или Екатерины Ющенко, которые есть и были уровнями своих мужчин.

На Алексея Насте указала мать. Что посмотри, какой и знаменитый, и богатый, и с телевизора. Так что уже на первом свидании Арестович предложил жене роман. А через две недели в подъезде она согласилась стать его женой. Настя рассказала, что посетила ряд психологов, чтобы сохранить свои отношения - она согласилась на совместные отдых с его бывшими женщинами. И вообще научилась не лезть не в свои дела.

Такая модель отношений потенциальной первой пары вполне может подойти для России, но украинцы, к счастью, никогда не уважали домострой и попытки держать женщину без карманных денег на помады и маникюры.

И, безусловно, советский школьник не мог не выкопать какую-то нафталиновую метафору отношений мужчины и женщины. Для этого он использовал сказку о Буратино.

"Кто такой Артемон? Это кастрированный мальчик, который служит Мальвине во всех ее проявлениях. Наиболее удобный способ для женщин контролировать, самый действенный - это кастрировать своего мужика и сыновей, которых она воспитывает, и вообще всех, до кого она дотянется... Что такое кастрация – это лишение творческого потенциала и вкуса к жизни. Когда женщина занимается кастрацией, она непосредственно служит сатане. Запомните, это не красивая метафора, это буквально так и есть", – рассказывал Арестович.

Пожалуй, не секрет, что политтехнологи Банковой готовят проект для условно лояльной к РФ, русскоязычной публики. Однако очевидно, что для существенных процентов на выборах их мало. Поэтому решили еще и взяться за сегмент моральных дегенератов, желающих контролировать женщину и детей. И заниматься домашним насилием, газлайтингом и травлей.

Однако финишем такой лекции стало заявление отца двух дочерей о женщинах и их поведении. "Я присутствовал на родах своих детей. Маленькие девочки начинают подмигивать на второй минуте после того, как их достали из мамы", - рассказал Арестович.

Где мы это слышали? Педофилы, которых ловят на преступлениях в отношении малолетних, тоже рассказывают о том, что девочки их провоцировали и вели как дьяволицы.

Рано или поздно такое зануление липового секс-символа для женщин должно было произойти. И это отлично — потому что нечего сюда тянуть православный шариат и домострой Алины Кабаевой и Путина. Когда закрыть рот и стать инкубатором для диктатора лучшее решение для некогда знаменитой спортсменки.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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