Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Женщин будут брать на военный учет только с их согласия", – говорится в сообщении.

Согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 №313, с 1 октября 2022 женщины определенных в нем профессий будут браться на военный учет.

При этом в Генштабе отмечают, что среди мобилизованных во время войны с РФ количество женщин составляет 1%.

"Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям", - объясняет Генштаб.

Следовательно, в государстве сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете, говорится в сообщении.