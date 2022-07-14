Женщин будут ставить на военный учет только с их согласия, - Генштаб
С 1 октября 2022 года женщины некоторых профессии будут браться на военный учет военнообязанных, но только с согласия
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Женщин будут брать на военный учет только с их согласия", – говорится в сообщении.
Согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 №313, с 1 октября 2022 женщины определенных в нем профессий будут браться на военный учет.
При этом в Генштабе отмечают, что среди мобилизованных во время войны с РФ количество женщин составляет 1%.
"Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям", - объясняет Генштаб.
Следовательно, в государстве сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете, говорится в сообщении.
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