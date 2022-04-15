English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Жениться можно и через сутки, и через Zoom. Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения

Жениться можно и через сутки, и через Zoom. Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения

15 апреля, 2022 пятница
23:03
Общество

Подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день, а провести церемонию и дистанционно

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Чиновник рассказала, что сейчас регистрация брака может происходить в любом органе ДРАЦСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ГРАЦС. Например, это могут делать и полицейские или военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.

"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что желают жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, который не состоит в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom.

Отметим, что с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше обычного.

  • Напомним, Кабмин упростил заключение браков с военнослужащими в их физическом отсутствии во время регистрации еще в начале марта

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военное положение
Читайте также:
14 апреля, 2022 четверг
"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
14 апреля, 2022 четверг
РФ завершает подготовку к наступлению на восток и блокирует перебрасывание украинских подразделений, – эстонская разведка
Херсон
14 апреля, 2022 четверг
Орка, представившегося комендантом Херсонской области, наши руководители ОТГ послали в сторону корабля, - боец ТрО Херсона
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.83
    Покупка 29.83
    Продажа 31.12
  • EUR
    Покупка 32.31
    Продажа 33.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 апреля
00:48
США добавят к пакету помощи Украине береговые ракеты, - The New York Times
00:44
Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" - Washington Post
00:29
Северодонецк почти на 70% разрушен, – глава ВГА Александр Стрюк
00:27
В оккупированном Севастополе простились с крейсером "Москва"
00:15
"Воружайте Украину сейчас": голливудская актриса Вера Фармига присоединилась к кампании помощи ВСУ
2022, пятница
15 апреля
23:56
Мой маленький круг друзей в России уменьшился практически до нуля, - футболист Зинченко
23:50
Делаем всё для спасения наших людей. Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Мариуполе
23:41
Оружие, деньги и санкции против России. Зеленский отметил, чем должен помочь Запад, чтобы ускорить победу и мир в Украине
23:39
В Полтаве раздались взрывы
23:35
США готовят новые санкции против России Будут наказывать тех, кто пытается обойти уже введенные запреты
23:17
"Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик
23:09
Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"
22:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 апреля
22:34
В преддверии "транспортного эмбарго" очереди российских и белорусских грузовиков на границе с ЕС доходят до 80 км
22:27
Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post
22:04
Россия и Беларусь остались без Konica, Minolta и Linux, - Минцифры
21:50
"Это варварство, массовые убийства". Пьер Ришар обратился к Путину из-за войны в Украине. Видео
21:45
Очередь как за Iphone. Укрпочта показала ажиотаж по продаже марки с российским кораблем
21:39
В возрасте 65 лет скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Босси
21:31
В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт. В начале войны их убрали из приложения
21:19
Беларусь в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд автотранспорта, зарегистрированного в ЕС
21:12
США Китай
Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань
20:56
ЕС, Германия и Дания предоставили €15 миллионов для экстренной помощи пострадавшим общинам Украины
20:51
На Николаевщине россияне нанесли артиллерийские удары по школе, в которой ранее размещались
20:51
США не верят, что на борту крейсера "Москва" было ядерное оружие
20:38
Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО – министр по вопросам Европы
20:31
Россия нанесла ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"
20:27
Выход есть. Министерство обороны Украины потролило россиян после уничтожения крейсера "Москва"
20:25
Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек, ранены, - глава ОВА
20:21
"Он душой и сердцем с нами, с украинским народом", – итальянский тренер "Шахтера" отказался от переговоров с другими клубами
20:20
"Ничто не отвратит нас от этой стратегии". В США прокомментировали угрозы России из-за предоставления вооружения Украине
20:17
Ирина Венедиктова
Гражданство Медведчука не препятствует его обмену, - Венедиктова
20:08
Сильно привязан к Милану. И я рад видеть, как город открывает сердце для Украины, - Андрей Шевченко
20:04
На протяжении суток оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но безуспешно, - Генштаб
19:57
Евгений Енин
В МВД предупредили об вероятной активизации российских ДРГ в Украине "в ближайшее время"
19:46
Из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ, - Илья Пономарев
19:41
В Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ, погибли 8 человек, еще 42 человека ранены, - директор департамента ОГА
19:31
Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь", – городской совет
19:22
Обратились в УЕФА, чтобы сборной Украины организовали матчи 2, 6, 10 и 14 мая, - Петраков
19:13
Правительство совместно с ООН запускает еще две программы выплат – Шмыгаль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV