Жениться можно и через сутки, и через Zoom. Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Чиновник рассказала, что сейчас регистрация брака может происходить в любом органе ДРАЦСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ГРАЦС. Например, это могут делать и полицейские или военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.

"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что желают жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, который не состоит в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom.

Отметим, что с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше обычного.

Напомним, Кабмин упростил заключение браков с военнослужащими в их физическом отсутствии во время регистрации еще в начале марта

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