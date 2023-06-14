"Жените назад русское дерьмо": культовый чешский хоккеист посетил Украину и поделился эмоциями

Видео Доминик Гашек опубликовал в твиттере.

"Спасибо за награду "Друг Украины". Я ценю это. Я встретил многих детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, которые получили травмы из-за войны. Я очень благодарю вас за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и для всей Европы. Держу кулаки за каждого из вас, за то, что вы делаете - защищаете свою замечательную страну, свою свободу. Очищаете страну от российских оккупантов. Жените назад российское дерьмо", – сказал Гашек.

Кто такой Доминик Гашек

58-летний чешский голкипер Доминик Гашек выступал в НХЛ с 1990 по 2008 год и считается одним из лучших в своем амплуа в истории.

Гашек – олимпийский чемпион 1998 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов (в составе "Детройт Ред-Вингс").

С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал Национальную хоккейную лигу прогнать российских хоккеистов из США и Канады.

Появление в Матче всех звезд НХЛ сына российского хоккеиста Александра Овечкина, Гашек назвал плевком в лицо раненым и погибшим украинским детям.