Женитьба без бумажного паспорта: у Дии появилась новая функция
С 8 сентября украинцы в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния могут показать электронный паспорт в приложении Дия и поделиться цифровой копией документа
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины .
Как говорится в сообщении, в органах ДРАЦС доступна новая удобная функция, которую Минцифра ввела совместно с Минюстом – шеринг внутреннего и зарубежного цифровых паспортов в приложении Дия.
"Отныне украинцы в органах ДРАЦС при заказе и получении админуслуг могут показать электронный паспорт в приложении Действие и поделиться цифровой копией документа", - пишет пресс-служба Министерства.
В Министерстве описали алгоритм действий, как можно поделиться копией электронного паспорта:
- открыть паспорт в приложении Дия;
- нажать на него и выбрать штрихкод;
- работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;
- подтвердить запрос на передачу данных в приложении Действие.
Отмечается, что цифровая копия паспорта с электронной подписью Действия передается ДРАГС.
"Благодаря шерингу выполняются сразу две функции - подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", - говорится в сообщении.
В Министерстве отмечают, что для активации новой услуги необходимо обновить Действие до последней версии.
- Министерство цифровой трансформации Украины сегодня , 6 сентября, запустило безвозмездный курс от "Дія.Цифрова освіта" для айтовцев, которые хотят создавать полезные приложения для смартфонов.
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