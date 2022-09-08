Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины .

Как говорится в сообщении, в органах ДРАЦС доступна новая удобная функция, которую Минцифра ввела совместно с Минюстом – шеринг внутреннего и зарубежного цифровых паспортов в приложении Дия.

"Отныне украинцы в органах ДРАЦС при заказе и получении админуслуг могут показать электронный паспорт в приложении Действие и поделиться цифровой копией документа", - пишет пресс-служба Министерства.

В Министерстве описали алгоритм действий, как можно поделиться копией электронного паспорта:

открыть паспорт в приложении Дия;

нажать на него и выбрать штрихкод;

работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении Действие.

Отмечается, что цифровая копия паспорта с электронной подписью Действия передается ДРАГС.

"Благодаря шерингу выполняются сразу две функции - подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", - говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что для активации новой услуги необходимо обновить Действие до последней версии.

Министерство цифровой трансформации Украины сегодня , 6 сентября, запустило безвозмездный курс от "Дія.Цифрова освіта" для айтовцев, которые хотят создавать полезные приложения для смартфонов.

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