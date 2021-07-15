Жених Свитолиной объявил дату бракосочетания с украинской теннисисткой
Французский теннисист Гаэль Монфис объявил, что женится на первой ракеткой Украины Элине Свитолиной 16 июля
Об этом Монфис сообщил в Instagram.
Француз обнародовал фото со Свитолиной и написал, что это последний день для украинки в роли его невесты.
"Последний день в качестве моей невесты", - заявил Монфис.
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Напомним, 3 апреля Элина Свитолина заявила, что выходит замуж за Гаэля Монфиса.
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