Жена Усика посетила раненых военных

Фото со встречи Алина Шатерникова опубликовала в инстаграме.

"В день влюбленных дарили нашим воинам теплые объятия, простые разговоры, позитивное настроение и безграничную благодарность за Украину. Без подарков также не обошлось. Многие истории услышали, много уставших глаз жен и мам. Но ведь все разговоры заканчивались главным тезисом: любовь - это смысл жизни, любовь лечит все раны, любовь победит зло", - написала Шатерникова под фото с военными и женой Александра Усика.