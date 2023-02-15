Жена Усика посетила раненых военных
Во вторник, 14 февраля, вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова и Екатерина Усик посетили раненых военных
Фото со встречи Алина Шатерникова опубликовала в инстаграме.
"В день влюбленных дарили нашим воинам теплые объятия, простые разговоры, позитивное настроение и безграничную благодарность за Украину. Без подарков также не обошлось. Многие истории услышали, много уставших глаз жен и мам. Но ведь все разговоры заканчивались главным тезисом: любовь - это смысл жизни, любовь лечит все раны, любовь победит зло", - написала Шатерникова под фото с военными и женой Александра Усика.
- В апреле 2022 года Екатерина Усик заявила, что получала угрозы из-за украинской символики, когда жила в оккупированном Крыму.
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