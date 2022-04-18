Жена Усика объяснила, почему боксер избегал ответов на вопросы о Крыме
Жена Александра Усика заявила, что украинский боксер избегал вопросов о Крыме из-за угроз
Об этом сообщает FanDay .
По словам Екатерины Усик, их семье, которая оставалась в Крыму после оккупации полуострова россиянами до 2017 года, постоянно поступали угрозы.
Я жила в Крыму до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: Катя, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут. Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно поступали угрозы нашей семье", - рассказала Екатерина Усик.
Она уверена, что боксер в таких условиях не мог высказать свою позицию.
"Все знали, где я живу, а они были способны на все, что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запретное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-нибудь найти, то нашли бы! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать", - объяснила жена боксера.
Александр Усик родился в Симферополе и неоднократно посещал Крым после его оккупации в 2014 году. После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года боксер заявил, что РФ развязала войну против украинского народа и вступила в ряды терробороны.
В конце концов Усик решил покинуть Украину и уехал в Чехию, где начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.
- 5 апреля оккупационные власти Крыма решили лишить Александра Усика отличия "За верность долгу".
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