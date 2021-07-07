Об этом сообщает доминиканское издание El Dia .



В посольстве уточнили, что первая леди Гаити госпитализирована, ее жизненные показатели стабильны. По словам дипломатов, в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.

Напомним, Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля. Тогда его жена тоже получил ранения.

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