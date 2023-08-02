Об этом информирует Слідство.Інфо.

Ведомство получило от источников под гарантией анонимности черновик Бицюка и документ "СправаЖуч".

В первые дни масштабного вторжения в Высший антикоррупционный суд экс-прокурор Одесской области Олег Жученко просил перечислить залоговые средства на нужды ВСУ. Заседание проводил следственный судья Андрей Бицюк. Он удовлетворил ходатайство Жученко, чем ослабил меру пресечения экс-прокурору.

Сообщается, что Бицюк был не до конца уверен в своем решении, поскольку прислал документы по делу Жученко своей жене. В черновике полной версии постановления, созданном из учетной записи судьи 2 марта 2022 года, - довольно неясная формулировка Бицюка, почему экс-прокурору позволяют перечислить залог на нужды армии и получить больше свободы, находясь под следствием.

В метаданных дела автором опять является Бицюк, а правки вносились женой Анной Надточиевой: "Сторона защиты обосновывает ходатайство об изменении меры пресечения введением военного положения и предоставлением возможности подозреваемому Жученко А.Д. принять участие в защите территориальной целостности и независимости Украины".

Фото: скрин

Она изменила решение об изменении меры пресечения экс-прокурору Жученко. То есть подозреваемый хотел помочь армии только деньгами, а не служить.

"Но в то время, когда я обращался, мне ответили, что такой возможности по закону нет. Я уверен, что для хороших дел всегда найдется законное решение. А если вы говорите именно о ходатайстве, то оно подавалось с единой целью - помощь нашему государству", - утверждает экс-прокурор Одесской области.

Журналисты обнаружили, что такое право подозреваемого не обсуждалось на заседании ВАКС.

В официальном решении, которое является публичным, именно это намерение убеждает судью ослабить меру пресечения подозреваемому в коррупции. По версии ведомства, супруга судьи просто придумала это, когда редактировала документ, будучи совершенно посторонним человеком в деле.

У Надточиевой был доступ к конфиденциальной информации о других подозреваемых в коррупции, которых судил ее муж. Она получала от него копии документов по делам.

В другом документе автором правок является Наталья Мовчан.

"Женщина с таким же именем работает в ВАКСе следственным судьей. Судебное решение именно в этой версии было опубликовано в судебном реестре. Судья Мовчан отказалась общаться с журналистами и бросила трубку", - объясняют в расследовании.

По данным журналистов по делу другого подозреваемого в коррупционных действиях, Олега Брындака, следственный судья Андрей Бицюк направил жене копии платежных поручений, заявления людей, внесших залог, ходатайство об изменении меры пресечения и прочее.

"Если удастся доказать, что он совершал все эти действия, использовал чужие мнения в судебном решении и выдал их за свои, то должен собираться Высший совет правосудия. Здесь могут быть признаки существенного дисциплинарного проступка – это основание для освобождения от должности. Я допускаю, что ему могут дать выговор и отправить поучиться в Национальную школу судей", – комментирует юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.