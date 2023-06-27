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Жена "слуги" Торохтия приобрела квартиру и помещение в курортном городке Болгарии во время войны, - Bihus.Info

27 июня, 2023 вторник
07:45
Общество

Алина Левченко, жена народного депутата фракции "Слуга Народа" Богдана Торохтия, в августе 2022 года купила недвижимость в курортном городе Несебр (Болгария), а еще через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info .

Так, по данным болгарского имущественного реестра, 1 августа 2022 года Левченко приобрела квартиру площадью 58,8 кв. м и помещение на первом этаже площадью 283.4 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре. Сумма сделки составляла около $59 тыс. (по данным болгарского реестра недвижимости), однако, согласно ценам на местных сайтах агентств недвижимости, квартира в Valencia Gardens должна обойтись минимум в $74 тыс., а помещение – в $403 тыс. Следовательно, ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости может составить около $477 тыс.

Нерухоість Торохтія в Болгарії

Фото: bihus.info

Valencia Gardens – современный ЖК, расположенный на первой линии моря в новой части города. На его территории есть бассейн, джакузи, СПА- и фитнес-центр, лобби-бар, ресторан, медицинский центр и подземный паркинг.

Кроме этого, в октябре 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 68 кв. м в ЖК "Новопечерская вежа" в Киеве, а в марте 2023-го паркоместо там же. Рыночная стоимость такой квартиры в состоянии после строителей составляет $114 тыс. Паркоместа – $30 тыс.

Эту недвижимость обнаружили благодаря видео на личной Instagram-странице Левченко, а также публикациям на странице ее дизайн-студии. В дальнейшем представители международного проекта OCCRP помогли получить документы из болгарского реестра недвижимости, подтверждающие собственность супруги нардепа на эту недвижимость.

Также журналисты-расследователи выяснили, что с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 нардеп Торохтий восемь раз выезжал за пределы Украины и ни разу ничего не сообщал о пребывании за границей в своих соцсетях. В целом после российского полномасштабного вторжения парламентарий находился за пределами Украины более 90 дней – это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям Алины Левченко в Instagram, журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

Реакция Торохтия и Левченко

Нардеп отказался отвечать по телефону на вопросы по имуществу в Болгарии и предложил отправить официальный запрос. После этого со страницы дизайн-студии супруги нардепа исчезли публикации о дизайне болгарской квартиры.

Кроме того, Левченко опубликовала в соцсетях открытое письмо, в котором сослалась на свое предыдущее состояние, якобы задекларированное в 2020 году. Однако узнать их пока невозможно – предыдущие декларации до сих пор недоступны общественности, а подавать новые декларации должностные лица вообще не обязаны.

Справка: Богдан Торохтий – народный депутат фракции "Слуга Народа" с августа 2019-го. В августе 2021-го он женился на Алине Левченко – она сейчас работает советницей на платной основе и.о. гендиректора входящего в концерн "Укроборонпром" ГП "Антонов".

Незадолго до полномасштабного вторжения России Торохтий был одним из инициаторов законопроекта №7055. Им предусматривался запрет на выезд из страны для народных депутатов Украины, кроме как по распоряжению президента для их полномочий, однако он так и не был проголосован.

  • В подобную историю с разоблачением по поводу покупки недвижимости попал и начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов. 22 июня он стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" - "Батальон "Испания" . По информации журналистов, в конце 2022 года семья Борисова приобрела виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость - почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
  • Кроме того, сообщалось о поездке военкома за границу. В ОК "Юг" отреагировали на это: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
  • На 22 июня Борисов продолжал выполнять свои обязанности. Служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности. Однако уже 23 июня в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине на фоне скандальной истории с одесским военкомом. А президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному срочно уволить Борисова.
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