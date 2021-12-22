Жена Реброва пожаловалась, что не может ходить на футбол в ОАЭ
Жена украинского тренера Сергея Реброва призналась, что ей не разрешают посещать матчи команды мужа в ОАЭ
Об этом супруга тренера сообщила YouTube-каналу SportArena.
По словам Анны Ребровой, она не может поддержать мужа на стадионе.
"На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то больше мужское население присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно. Сергей тоже мне говорит: "Давай, пока будешь дома смотреть". Первое время Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей в возрасте до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом", - сказала супруга Реброва.
Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался расторгнуть соглашение с украинцем и отпустить его в национальную команду.
Под руководством Реброва "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата после 10 матчей.
- 12 октября стало известно, что главный тренер "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ.
- 12 ноября президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное