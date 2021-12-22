Жена Реброва пожаловалась, что не может ходить на футбол в ОАЭ

Об этом супруга тренера сообщила YouTube-каналу SportArena.



По словам Анны Ребровой, она не может поддержать мужа на стадионе.



"На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то больше мужское население присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно. Сергей тоже мне говорит: "Давай, пока будешь дома смотреть". Первое время Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей в возрасте до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом", - сказала супруга Реброва.



Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался расторгнуть соглашение с украинцем и отпустить его в национальную команду.



Под руководством Реброва "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата после 10 матчей.

12 октября стало известно, что главный тренер "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ.

12 ноября президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины.