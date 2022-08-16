Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу Киевский торт.

По словам Екатерины Усик, когда она еще жила в оккупированном Симферополе, неизвестные звонили по телефону боксеру и требовали, чтобы он не называл Крым украинским.

"Все эти 8 лет Сашу задавали вопрос, чей Крым. Он бы может и сказал бы, но когда он был в Киеве, его набрали какие-то люди и говорили: "Саша, если ты скажешь, что Крым украинский, мы знаем, где живет твоя жена. Мы зайдем и обязательно что-нибудь у нее найдем. Мы сейчас видим, как Россия ведет себя, я понимаю, что они бы у меня что-нибудь нашли", - рассказала Екатерина Усик.

Александр Усик родился в Симферополе и неоднократно посещал Крым после его оккупации в 2014 году. Вместе с семьей он переехал с полуострова в Киев только в 2017 году.

18 апреля Екатерина Усик заявила, что получала угрозы из-за украинской символики, когда жила в оккупированном Крыму.

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