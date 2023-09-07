Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
Жена премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения – более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.
Отмечают, что эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, где больше всего школ работают в онлайн-режиме. Речь о детях, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, детях с инвалидностью, детях из малообеспеченных семей или детях, лишенных родительской опеки.
Каждая из указанных областей получила одинаковое количество девайсов – по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в собственность учебных заведений, а смартфоны — как персональные подарки учащимся заведений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.
"Важно понимать, что девайсы для детей - это не только о подключении к урокам. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Радуемся, что вместе с партнерами можем обеспечивать такие возможности", - заявили в Минобразования.
- Ранее сообщалось, что супруга армянского премьера прибыла в Киев. Как отмечали СМИ, она привезла с собой и гуманитарную помощь, которая стала первой от страны с начала войны Украины с РФ.
- 6 сентября Анна Акопян приняла участие саммите первых леди и джентельменов в Киеве.
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