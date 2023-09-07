Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения – более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.

Отмечают, что эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, где больше всего школ работают в онлайн-режиме. Речь о детях, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, детях с инвалидностью, детях из малообеспеченных семей или детях, лишенных родительской опеки.

Каждая из указанных областей получила одинаковое количество девайсов – по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в собственность учебных заведений, а смартфоны — как персональные подарки учащимся заведений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

"Важно понимать, что девайсы для детей - это не только о подключении к урокам. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Радуемся, что вместе с партнерами можем обеспечивать такие возможности", - заявили в Минобразования.