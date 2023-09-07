Жена премьера Армении Анна Акопян приняла участие саммите первых леди и джентельменов.

Об этом Акопян написала на своей странице в Facebook.

"День начался с посещения выставки "Дети-мученики", где мы почтили детей, погибших на этой войне", - рассказала Анна Акопян.

Анна Акопян сообщила, что в рамках саммита пообщалась с первыми леди Украины, Чехии, Эстонии, Сербии и Литвы, а также с представителями Дании, Словении и Словакии. На саммите жена армянского премьера затронула тему мира.

"Я также озвучила вопрос о нарушении прав 30 тысяч армянских детей, в бесчеловечных условиях проживающих в результате блокады Лачинского коридора", - написала она.