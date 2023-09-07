Жена премьера Армении Анна Акопян приняла участие саммите первых леди и джентельменов.
Жена премьера Армении Анна Акопян приняла участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организует супруга президента Украины Елена Зеленская
Об этом Акопян написала на своей странице в Facebook.
"День начался с посещения выставки "Дети-мученики", где мы почтили детей, погибших на этой войне", - рассказала Анна Акопян.
Анна Акопян сообщила, что в рамках саммита пообщалась с первыми леди Украины, Чехии, Эстонии, Сербии и Литвы, а также с представителями Дании, Словении и Словакии. На саммите жена армянского премьера затронула тему мира.
"Я также озвучила вопрос о нарушении прав 30 тысяч армянских детей, в бесчеловечных условиях проживающих в результате блокады Лачинского коридора", - написала она.
- Ранее сообщалось , что супруга армянского премьера отправилась в Киев для участия в саммите. Как пишут СМИ, она привезла с собой гуманитарную помощь.
- Третий саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве 6 сентября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное