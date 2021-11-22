Жена не хочет переезжать в Англию: стало известно, почему Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Сuatro .



Зинедин Зидан среди приоритетных вариантов для боссов "Манчестер Юнайтед" на должность главного тренера английского топ-клуба. Однако сам француз не собирается переезжать на "Туманный Альбион".



По информации источника, Зидан уже отверг предложение МЮ. Француз отказался из-за плохого знания английского языка. Также на решение 49-летнего француза повлияло нежелание его жены переезжать в Англию.



Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан не заинтересован в этой работе, поскольку намерен стать главным тренером сборной Франции. В этой должности он рассчитывает заменить Дидье Дешама, который может покинуть команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.



Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года.



С декабря 2018 года Манчестер Юнайтед тренировал Уле-Гуннар Сульшер. За это время команда не выиграла ни одного трофея. 21 ноября норвежца отправили в отставку.

Лучшим результатом МЮ в Премьер-лиге при Сульшере стало второе место в сезоне-2020/21. Также в 2021 году манчестерцы вышли в финал Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".

В 12 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 17 очков и занимает седьмое место. Команда проиграла пять из семи последних матчей в АПЛ, в частности, 20 ноября уступила "Вотфорду" - 1:4.

10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник , являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива".

17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ.

21 ноября "Ман Юнайтед" отправил Уле-Гуннара Сульшера в отставку.

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