Жена Месси показала, как летит с аргентинцем подписывать контракт с ПСЖ. ФОТО
Аргентинец Лионель Месси вместе с женой вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Антонелла Роккуццо, жена Лионеля Месси, выложила в Instagram stories, где она с мужем находится в самолете. Супруги отправились в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
"Вместе летим навстречу новому приключению", - написала Роккуццо.
Вероятно, что Месси около 16:00 прибудет в Париж и сразу отправится на медосмотр перед подписанием контракта с ПСЖ.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
- 10 августа стало известно, что аргентинец Лионель Месси договорился с французским ПСЖ о контракте на два года.
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