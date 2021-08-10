Жена Месси показала, как летит с аргентинцем подписывать контракт с ПСЖ. ФОТО

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Антонелла Роккуццо, жена Лионеля Месси, выложила в Instagram stories, где она с мужем находится в самолете. Супруги отправились в Париж для подписания контракта с ПСЖ.



"Вместе летим навстречу новому приключению", - написала Роккуццо.



Вероятно, что Месси около 16:00 прибудет в Париж и сразу отправится на медосмотр перед подписанием контракта с ПСЖ.





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