Жена Медведчука Марченко сбежала из Украины, - СМИ

Об этом сообщает "Обозреватель" .

По информации издания, Марченко уехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля. Обнародовано соответствующее видео.

Отмечается, что Марченко пересекла границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников. Два автомобиля Toyota выехали через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь. Перед тем как покинуть территорию Украины, они были тщательно проверены пограничниками.

Напомним, в понедельник, 10 января, Печерский райсуд Киева до 10 месяцев продлил домашний арест Виктору Медведчуку.

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