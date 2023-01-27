Жена Лунина намекнула на трансфер украинца из "Реала"
Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал"
Об этом сообщил журналист Начо Гонсалес.
По информации источника, следующие полгода Андрей Лунин проведет в аренде в испанском "Овьедо", а после этого получит статус свободного агента, то есть его контракт с "Реалом" будет расторгнут.
"Жена вратаря была ключевой, она любит "Овьедо" и постоянно давила", - написал журналист.
После этого жена Андрея Лунина в своем инстаграмме опубликовала сторис с атрибутикой "Овьедо".
В нынешнем сезоне 23-летний украинец отыграл за "Реал" 7 матчей и дважды оставил свои ворота нетронутыми. Ранее он уже играл в Овьедо на правах аренды.
- 4 января Андрей Лунин заявил, что страдает три года без игровой практики в "Реале", чтобы получить место основного вратаря мадридского клуба.
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