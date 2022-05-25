Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
Жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях
Об этом сообщает The Guardian .
Екатерина Прокопенко в комментарии британскому изданию рассказала, что ее муж смог совершить короткий телефонный звонок.
"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – контролирующие ситуацию", - рассказала Прокопенко.
Мог ли Денис Прокопенко свободно разговаривать во время звонка – неизвестно.
Большинство раненых защитников Азовстали содержатся в тюрьме в оккупированной россиянами Еленовке в Донецкой области. Группа тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовска, также в ОРДО.
По информации Екатерины Прокопенко, никого из украинских военных в Россию не вывозили.
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
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