Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали

Об этом сообщает The Guardian .

Екатерина Прокопенко в комментарии британскому изданию рассказала, что ее муж смог совершить короткий телефонный звонок.

"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные. Их кормят, дают воду и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – контролирующие ситуацию", - рассказала Прокопенко.

Мог ли Денис Прокопенко свободно разговаривать во время звонка – неизвестно.

Большинство раненых защитников Азовстали содержатся в тюрьме в оккупированной россиянами Еленовке в Донецкой области. Группа тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовска, также в ОРДО.

По информации Екатерины Прокопенко, никого из украинских военных в Россию не вывозили.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

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