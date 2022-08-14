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Главная война с Россией Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко заявила, что его увезли в РФ

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко заявила, что его увезли в РФ

14 августа, 2022 воскресенье
12:09
война с Россией

О вывозе командира полка "Азов" Дениса Прокопенко в РФ сообщили РосСМИ, но государственные структуры и Красный Крест этого не подтвердили

Об этом супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина рассказала в интервью "Суспільному".

"Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. О месте пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что тут трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся", - сказала Прокопенко.

Она также отметила, что информации от Международного комитета Красного Креста о командире полка "Азов" нет.

"Это по сути работа Красного Креста – отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это значит, что есть , возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д.", - отметила жена командира.

Екатерина Прокопенко также напомнила, что есть случаи, когда Красный Крест звонил родным и сообщал о местонахождении.

"Были случаи, когда Красный Крест звонил родным, сообщал, что ваш сын находится в Оленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень малы. Большинство случаев – сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания - на это они не имеют ответов, хотя они должны их предоставить. Как мы уже увидели из кейса по трагедии в Оленовке, Красный Крест не привлечен вообще. Я не понимаю, что он делает и почему он существует. Я была бы рада, если была бы реформация системы международных организаций, которые якобы за безопасность, за права людей, за жизнь людей, но в целом в войне в Украине эти международные организации ничего не стоят", - подчеркнула жена командира полка "Азов".

  • Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил , что на международных организациях и на части мировых стран лежит часть ответственности за теракты и издевательства россиян над украинскими военнопленными

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