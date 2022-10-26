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Жена командира "Азова" Редиса показала новую иллюстрацию, посвященную борьбе за освобождение пленных защитников Азовстали

26 октября, 2022 среда
15:46
Культура

Иллюстратор Катерина Прокопенко, соучредитель ассоциации семей защитников Азовстали, создала новую работу, посвященную борьбе женщин за освобождение из плена украинских героев

Иллюстрацией Катерина Прокопенко поделилась в Instagram.

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинская иллюстратор Катерина Прокопенко создает яркие и символичные работы.

Новую иллюстрацию Катерина посвятила женщинам, борющимся за возвращение из русского плена своих мужей, отцов, сыновей, братьев. Новая работа изображает рыжеволосую девушку, мчащуюся верхом на сказочном создании, держа в руках транспарант с лозунгом "Free Azovstal defenders".

"Только вперед, бок о бок с друзьями, за освобождение героев", - подписала работу Катерина.

  • 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины
  • 3 октября воины из Азовстали встретились со своими семьями в Турции
  • 12 октября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что пребывание азовцев в Турции, а не дома, является залогом дальнейшего освобождения наших пленных
  • Как заявила Сандра Кротевич, сестра начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, бойцы, которые сейчас в Турции, находятся в другом плену, где над ними не издеваются и нормально кормят

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пленние
война с Россией
Азовсталь
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