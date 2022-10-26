Жена командира "Азова" Редиса показала новую иллюстрацию, посвященную борьбе за освобождение пленных защитников Азовстали
Иллюстратор Катерина Прокопенко, соучредитель ассоциации семей защитников Азовстали, создала новую работу, посвященную борьбе женщин за освобождение из плена украинских героев
Иллюстрацией Катерина Прокопенко поделилась в Instagram.
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинская иллюстратор Катерина Прокопенко создает яркие и символичные работы.
Новую иллюстрацию Катерина посвятила женщинам, борющимся за возвращение из русского плена своих мужей, отцов, сыновей, братьев. Новая работа изображает рыжеволосую девушку, мчащуюся верхом на сказочном создании, держа в руках транспарант с лозунгом "Free Azovstal defenders".
"Только вперед, бок о бок с друзьями, за освобождение героев", - подписала работу Катерина.
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