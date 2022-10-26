Иллюстрацией Катерина Прокопенко поделилась в Instagram.

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинская иллюстратор Катерина Прокопенко создает яркие и символичные работы.

Новую иллюстрацию Катерина посвятила женщинам, борющимся за возвращение из русского плена своих мужей, отцов, сыновей, братьев. Новая работа изображает рыжеволосую девушку, мчащуюся верхом на сказочном создании, держа в руках транспарант с лозунгом "Free Azovstal defenders".

"Только вперед, бок о бок с друзьями, за освобождение героев", - подписала работу Катерина.