English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Жена Джо Байдена заболела COVID-19

Жена Джо Байдена заболела COVID-19

16 августа, 2022 вторник
20:39
Мир

Первая леди США Джилл Байден заболела COVID-19

Об этом 16 августа сообщила ее представительница Элизабет Александр, пишет Reuters.

По ее словам, у супруги президента США Джо Байдена поздно вечером 15 августа начали появляться симптомы простуды.

Александр отметила, что Джилл Байден дважды получила отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, но ПЦР-тест оказался положительным.

В Белом доме сообщили, что 16 августа у президента Байдена был отрицательный результат теста на коронавирус.

  • Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила , что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.
  • 29 июля Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19.
  • 30 июля президент США снова получил положительный тест на коронавирус. 6 и 7 августа он получил отрицательные тесты. Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоровье
Джо Байден
Коронавирус
Читайте также:
Кулеба
16 августа, 2022 вторник
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
Володимир Путін
Автор Антин Борковский
14 августа, 2022 воскресенье
Если Россия использует тактическое ядерное оружие, то без колебаний получит ответный удар, - Пионтковский
Василь Ломаченко
16 августа, 2022 вторник
Ломаченко решил покинуть Украину
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 39.91
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
22:41
Появились первые фото склада боеприпасов возле Джанкоя в Крыму, который взорвался 16 августа
21:56
Дроны, кибербезопасность и военные технологии. Минцифры проведет первый military-tech хакатон
21:45
Аналитика
Сергей Згурец
Боевые действия в Украине формируют требования к современному оружию, традиция "бавовны" в Крыму и заявления россиян об оружии "аналоговнет". Колонка Сергея Згурца
21:17
Встретится с Зеленским и Эрдоганом: генсек ООН Гуттереш на этой неделе приедет в Украину
21:07
Обновлено
Оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому на Житомирщине
21:01
Британия отбрасывает заявления РФ о нарушении самолетом-разведчиком российского воздушного пространства
20:44
На фото Владимир Зеленский
"Единственный способ, чтобы они поняли": Зеленский о необходимости закрыть для россиян границы стран Запада
20:27
Латвия
Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство только в исключительных случаях, - премьер
20:22
Укрпочта планирует выпустить первую NFT-марку с "Русским военным кораблем"
19:47
Оккупанты с потерями отступают на Бахмутском, Славянском и Южнобужском направлениях, - Генштаб ВСУ
19:39
В приграничной с Украиной Ростовской области РФ бушует масштабный пожар: пострадали два села и более 50 человек
19:19
Эксклюзив
Движение вражеской техники по мосту Каховской ГЭС практически невозможно, - городской голова Коваленко
19:17
В Лисичанске ликвидировано около 100 "нерядовых" оккупантов, - Гайдай
19:15
Судно Razoni с украинским зерном зашло в сирийский Тартус
18:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:58
Аналитика
Пять выводов из исследования The Washington Post о пути к войне в Украине
18:55
Обновлено
Оккупанты нанесли удары по Харькову, - глава ОВА
18:36
Британия вторично отправляет самолет-разведчик, который пролетит над северной частью России. В РФ это считают сознательной провокацией
18:08
Выносили в Буче из домов технику, одежду и еду. Мародерам из армии РФ сообщили о подозрении
18:04
Инфографика
Существенно больше украинцев стали считать себя сознательными гражданами, - КМИС
17:58
МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам
17:50
Российские оккупанты несколько часов обстреливали Орехов на Запорожье. Один человек погиб
17:42
е-Работа: правительство выделило еще более 100 млн на гранты для бизнеса
17:42
Анонс
Усик – Джошуа 2: когда начало поединка, где бесплатно смотреть бой и на что будут собирать средства
17:39
Эксклюзив
Если в Джанкое была диверсия, это свидетельствует о росте сопротивления России в оккупированном Крыму, - военный эксперт Рябых
17:38
"Третий инструмент е-демократии": в приложении "Киев цифровой" можно голосовать за электронные петиции
17:29
Обмен таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени: Шмыгаль объяснил, что даст Украине "таможенный безвиз"
17:24
Эксклюзив
В Славянске проживало 100 тыс. человек, сейчас - 20 тыс., призываем эвакуироваться, - глава МВА Лях
17:20
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной и реактивной артиллерии: есть раненые
17:09
Эксклюзив
На границе с Беларусью построено несколько линий обороны, - мэр Житомира Сухомлин
17:08
Обновлено
В оккупированном Крыму возле Джанкоя прогремели взрывы. Обломки разлетались на 10 км
16:55
путин
Путину нужно объявлять мобилизацию для возобновления наступления армии РФ, – полковник СБУ Костенко
16:51
Сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ: жителя Славянска взяли под стражу
16:45
Известный бренд аудио- и видеооборудования Bang&Olufsen в сотрудничестве с UNITED24 организовал акцию в поддержку Украины
16:37
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
16:17
Защита целостности и суверенитета: Шольц ответил, может ли Украина западным оружием обстреливать Крым
16:14
Не только для пенсионеров: украинцы могут получить помощь от шести международных организаций
15:30
Италия предоставила Украине €200 млн кредита на зарплаты педагогам
15:29
Приблизит Украину к законодательству ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике
15:27
Обновлено
Взрывы на авиабазе в Новофедоровке и на складе боеприпасов в Джанкое организовали украинские спецназовцы в сотрудничестве с местными партизанами - NYT
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV