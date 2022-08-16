Жена Джо Байдена заболела COVID-19

Об этом 16 августа сообщила ее представительница Элизабет Александр, пишет Reuters.

По ее словам, у супруги президента США Джо Байдена поздно вечером 15 августа начали появляться симптомы простуды.

Александр отметила, что Джилл Байден дважды получила отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, но ПЦР-тест оказался положительным.

В Белом доме сообщили, что 16 августа у президента Байдена был отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила , что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

29 июля Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19.

30 июля президент США снова получил положительный тест на коронавирус. 6 и 7 августа он получил отрицательные тесты. Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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