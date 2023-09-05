Жена Байдена заразилась коронавирусом перед визитом президента США на саммит G20

Об этом сообщает The Washington Post .

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, супруга президента заразилась коронавирусом. Тест Джо Байдена оказался отрицательным, он будет регулярно проверяться на этой неделе.

Президент США 7-10 сентября планирует посетить Индию для участия в саммите G20.

Директор по коммуникациям 72-летней первой леди Элизабет Александер сообщила, что Джилл Байден испытывает лишь слабые симптомы. Она будет находиться в доме Рехобот-Бич в штате Делавэр.

Джилл Байден уже болела коронавирусом в середине августа 2022 года. У нее наблюдались легкие симптомы. Первая леди вакцинировалась и делала бустерную прививку против COVID-19.

Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

На прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20 и отправит в Индию министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация, что саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

4 сентября президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что Си Цзиньпин не примет участия в саммите G20.