Жена Байдена заразилась коронавирусом перед визитом президента США на саммит G20
Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус перед визитом главы Белого дома Джо Байдена на саммит Большой двадцатки в Индии
Об этом сообщает The Washington Post .
По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, супруга президента заразилась коронавирусом. Тест Джо Байдена оказался отрицательным, он будет регулярно проверяться на этой неделе.
Президент США 7-10 сентября планирует посетить Индию для участия в саммите G20.
Директор по коммуникациям 72-летней первой леди Элизабет Александер сообщила, что Джилл Байден испытывает лишь слабые симптомы. Она будет находиться в доме Рехобот-Бич в штате Делавэр.
Джилл Байден уже болела коронавирусом в середине августа 2022 года. У нее наблюдались легкие симптомы. Первая леди вакцинировалась и делала бустерную прививку против COVID-19.
Что известно о грядущем саммите G20 в Индии
15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.
На прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".
25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20 и отправит в Индию министра иностранных дел Сергея Лаврова.
31 августа в СМИ появилась информация, что саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.
4 сентября президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что Си Цзиньпин не примет участия в саммите G20.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 38.03
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное