Об этом сообщает CNN.

Джилл Байден рассказала журналистам во вторник, 21 февраля, что узнала о визите своего мужа в Украину "непосредственно перед тем, как он уехал", добавив, что выразила определенную обеспокоенность по поводу тайной поездки в понедельник.

"Он сказал мне, кажется, перед тем, как уйти, и я спросила: "Что? Куда ты едешь?" – рассказала первая леди США перед тем, как сесть в самолет, чтобы отправиться в путешествие в Намибию и Кению.

На вопрос, волновалась ли она о поездке президента США в Украину, Байден ответила: "Конечно, волновалась!" Она добавила, что не помнит, сообщал ли президент о визите в Украину во время их недавнего ужина в Вашингтоне на выходных.

Джилл Байден также сказала, что несколько раз общалась с президентом во время его поездки в Украину и Польшу, и он был рад, что уехал. В то же время первая леди добавила, что не видела репортажей о речи Байдена в Варшаве, поскольку в это время вела занятия. Однако слышала, что "выступление в Польше было замечательным".