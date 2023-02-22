Жена Байдена сказала, что узнала о его поездке в Украину "перед самым отъездом"
Жена президента США Джилл Байден рассказала, что узнала о поездке мужа в Украину только "перед его отъездом"
Об этом сообщает CNN.
Джилл Байден рассказала журналистам во вторник, 21 февраля, что узнала о визите своего мужа в Украину "непосредственно перед тем, как он уехал", добавив, что выразила определенную обеспокоенность по поводу тайной поездки в понедельник.
"Он сказал мне, кажется, перед тем, как уйти, и я спросила: "Что? Куда ты едешь?" – рассказала первая леди США перед тем, как сесть в самолет, чтобы отправиться в путешествие в Намибию и Кению.
На вопрос, волновалась ли она о поездке президента США в Украину, Байден ответила: "Конечно, волновалась!" Она добавила, что не помнит, сообщал ли президент о визите в Украину во время их недавнего ужина в Вашингтоне на выходных.
Джилл Байден также сказала, что несколько раз общалась с президентом во время его поездки в Украину и Польшу, и он был рад, что уехал. В то же время первая леди добавила, что не видела репортажей о речи Байдена в Варшаве, поскольку в это время вела занятия. Однако слышала, что "выступление в Польше было замечательным".
- 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день вечером Байден прибыл в Польшу.
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21 февраля Байден встретился с польским коллегой Анджеем Дудой, а также выступил с речью, в которой, в частности, заявил, что НАТО не перестанет поддерживать Украину, а желание Путина получить новые земли не исполнятся.
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