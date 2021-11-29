"Желтый" уровень опасности: в Киевской области объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.



Днем 29 ноября в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

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