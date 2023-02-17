Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Как сообщил Укргидрометцентр, 18 февраля в Киеве и области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности. А ночью на дорогах возможна гололедица.

"Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач", - добавили в пресс-службе.