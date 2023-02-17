"Желтый уровень опасности": киевлян и жителей области предупредили о сильном ветре и гололеде
Укргидрометцентр предупредил, что 18 февраля в Киеве и области будут сильные порывы ветра и гололедица, объявлен "желтый" уровень опасности
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Как сообщил Укргидрометцентр, 18 февраля в Киеве и области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности. А ночью на дорогах возможна гололедица.
"Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, руководитель Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович сообщил, что львовские сурки практически всю зиму были активны, а проснулись ото сна еще 25 января, что может предвещать приход ранней весны.
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