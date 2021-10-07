"Желтые" внутренние COVID-сертификаты появились в Android
"Желтые" внутренние COVID-сертификат появились в приложении "Дия" на Android
Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.
"Теперь" желтые "внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении Дия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой сертификат можно получить в день вакцинации после внесения данных о получении первой дозы. "Желтый" сертификат будет действовать 120 дней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное