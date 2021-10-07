"Желтые" внутренние COVID-сертификаты появились в Android

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.



"Теперь" желтые "внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении Дия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что такой сертификат можно получить в день вакцинации после внесения данных о получении первой дозы. "Желтый" сертификат будет действовать 120 дней.

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