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Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве

28 мартa, 2023 вторник
18:17
Мир

28 марта в России заявили, что нашли вблизи путей в Новой Москве "самодельный беспилотник – из дерева и пенопласта", желто-голубой и с надписью "Слава Украине"

Об этом информируют РосСМИ.

У железнодорожных путей в Новой Москве житель села Свитино в Вороновском поселке обнаружил обломки беспилотного летательного аппарата.

Сообщается, что "дрон самодельный - из дерева и пенопласта". Размах крыла – около двух метров.

На опубликованных фотографиях видно, что летательный аппарат выкрашен в желтый и голубой цвета, на нем надпись "Слава Украине".

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

На месте падения беспилотника работают следователи.

Власти России информацию пока не комментировали.

  • Россия заявила , что 22 марта ВСУ обстреляли село Борисовка Белгородской области, в результате чего погиб человек.
  • 26 марта, в городе Киреевск Тульской области РФ раздался взрыв, повреждены три дома, три человека ранены. Местные власти утверждают , что взорвался украинский дрон с боеприпасом.
  • В российской военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово умерли трое курсантов, которые за день до этого были в увольнении.
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