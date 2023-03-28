Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве
28 марта в России заявили, что нашли вблизи путей в Новой Москве "самодельный беспилотник – из дерева и пенопласта", желто-голубой и с надписью "Слава Украине"
Об этом информируют РосСМИ.
У железнодорожных путей в Новой Москве житель села Свитино в Вороновском поселке обнаружил обломки беспилотного летательного аппарата.
Сообщается, что "дрон самодельный - из дерева и пенопласта". Размах крыла – около двух метров.
На опубликованных фотографиях видно, что летательный аппарат выкрашен в желтый и голубой цвета, на нем надпись "Слава Украине".
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
На месте падения беспилотника работают следователи.
Власти России информацию пока не комментировали.
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