Об этом информируют РосСМИ.

У железнодорожных путей в Новой Москве житель села Свитино в Вороновском поселке обнаружил обломки беспилотного летательного аппарата.

Сообщается, что "дрон самодельный - из дерева и пенопласта". Размах крыла – около двух метров.

На опубликованных фотографиях видно, что летательный аппарат выкрашен в желтый и голубой цвета, на нем надпись "Слава Украине".

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

На месте падения беспилотника работают следователи.

Власти России информацию пока не комментировали.