"Желтая лента" запустила чат-бот для обнаружения организаторов псевдовыборов на ВОТ
Чат-бот "Видим АИ", созданный активистами движения "Желтая лента", поможет выявлять организаторов псевдовыборов и коллаборантов на временно оккупированной территории Украины с помощью искусственного интеллекта
Об этом информирует движение общественного сопротивления "Желтая лента" .
Теперь мирным жителям можно будет анонимно и безопасно отправлять фото и видео с изображением организаторов фейковых выборов, которые ходят по домам или на "избирательных участках" оккупантов.
"Отправляй видео, где организаторы принуждают к голосованию, стучат в дверь или подделывают подписи в бюллетене", - призывают активисты.
Чат-бот "Видим АИ" использует искусственный интеллект для распознавания лица. Сообщается, что каждый коллаборант будет известен.
Инструкция для жителей ВОТ:
- Оцените ситуацию и сделайте фото или видео фиксацию организаторов.
- Убедитесь, что вы в безопасности.
- Нажмите /start в чат-боте и отправьте материалы.
- Удалите фото и видео из галереи, а также памяти телефона.
По состоянию на 6 сентября уже есть первые результаты относительно распознавания коллаборантов. Однако детали пресс-служба пока не предоставляет.
Что известно о движении "Желтая лента"
"Желтая лента" - это движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью является информационное сопротивление российским оккупантам и поддержка связи с Украиной. Символ – желтая лента, которую активисты вывешивают на улицах и в людных местах, а также украинская буква "Ї", которую рисуют на зданиях, где могут пройти псевдореферендумы. Движение проводило различные акции, такие как "Херсон – это Украина", "Стоп референдум", "Крым – время домой" и т.д. "Желтая лента" также собирает и передает информацию о деятельности оккупантов и коллаборантов платформе "еВраг". Движение имеет свои каналы Telegram и официальный сайт.
Еще с 26 сентября 2022 года во временно оккупированном Крыму началась активизация движений сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова начали появляться протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.
6 мая Министерство цифровой трансформации призвало жителей ВОТ сообщать о технике российских войск через чат-бот "еВраг".
По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
23 августа активисты подпольного движения провели встречу координаторов в оккупированном Крыму. Они разработали план новых акций на День Независимости Украины и продемонстрировали предстоящие обновления чат-бота "РАЗОМ".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное