"Желтая лента" запустила чат-бот для обнаружения организаторов псевдовыборов на ВОТ

Об этом информирует движение общественного сопротивления "Желтая лента" .

Теперь мирным жителям можно будет анонимно и безопасно отправлять фото и видео с изображением организаторов фейковых выборов, которые ходят по домам или на "избирательных участках" оккупантов.

"Отправляй видео, где организаторы принуждают к голосованию, стучат в дверь или подделывают подписи в бюллетене", - призывают активисты.

Чат-бот "Видим АИ" использует искусственный интеллект для распознавания лица. Сообщается, что каждый коллаборант будет известен.

Инструкция для жителей ВОТ:

Оцените ситуацию и сделайте фото или видео фиксацию организаторов.

Убедитесь, что вы в безопасности.

Нажмите /start в чат-боте и отправьте материалы.

Удалите фото и видео из галереи, а также памяти телефона.

По состоянию на 6 сентября уже есть первые результаты относительно распознавания коллаборантов. Однако детали пресс-служба пока не предоставляет.

Что известно о движении "Желтая лента"

"Желтая лента" - это движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью является информационное сопротивление российским оккупантам и поддержка связи с Украиной. Символ – желтая лента, которую активисты вывешивают на улицах и в людных местах, а также украинская буква "Ї", которую рисуют на зданиях, где могут пройти псевдореферендумы. Движение проводило различные акции, такие как "Херсон – это Украина", "Стоп референдум", "Крым – время домой" и т.д. "Желтая лента" также собирает и передает информацию о деятельности оккупантов и коллаборантов платформе "еВраг". Движение имеет свои каналы Telegram и официальный сайт.

Еще с 26 сентября 2022 года во временно оккупированном Крыму началась активизация движений сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова начали появляться протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.

6 мая Министерство цифровой трансформации призвало жителей ВОТ сообщать о технике российских войск через чат-бот "еВраг".

По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.

23 августа активисты подпольного движения провели встречу координаторов в оккупированном Крыму. Они разработали план новых акций на День Независимости Украины и продемонстрировали предстоящие обновления чат-бота "РАЗОМ".