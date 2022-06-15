"Железный купол" не будет эффективной системой ПВО для Украины, - израильский военный Верцнер

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что давление на власть Израиля по поставкам Украине оружия нужно продолжать. Украинская сторона продолжает настаивать на поставках израильского оружия, мы же делаем все возможное по этому вопросу в самом Израиле. По-моему, у нас все-таки что-нибудь получится. Поскольку сдвиги есть. Все больше политиков и военных в Израиле говорят о помощи Украине", - пояснил Верцнер.

Верцнер подчеркнул, что не нужно требовать от Израиля системы ПВО "Железный купол". По его мнению, такая система ПВО может решить только локальные задачи на украинском театре боевых действий.

"По моему мнению, не нужно делать акцент на израильские системы ПВО. Израильская система ПВО "Железный купол" сможет решать только локальные задачи в Украине из-за стоимости и количества батарей, которые нужно, чтобы закрыть небо над Украиной. Я бы настаивал на поставках таких систем Как Spike Nlos, которые могут уничтожать вражескую технику на расстоянии 30 км. Это оружие очень существенно может помочь украинцам в настоящее время", - добавил Верцнер.

15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и заявил, что больше не будет принимать беженцев. 21 марта упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны. А 29 мая Министр иммиграции Израиля заявила , что страна сможет принять 100 000 украинских евреев до конца года.

Также в конце мая Израиль отклонил просьбы США и не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильской технологии и лицензии.

7 июня посол Украины Евгений Корнийчук подверг резкой критике поведение Израиля в ситуации войны России против Украины и потребовал от Израиля более существенной помощи

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