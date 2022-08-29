"Железный купол" над Европой: в бундесвере поддерживают идею Шольца
Командующий воздушными силами Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц в понедельник, 29 августа, поддержал предложение канцлера Олафа Шольца о создании общеевропейской системы противовоздушной обороны
Об этом сообщает издание Bild.
"Особенно в сфере противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы", – сказал генерал-лейтенант Герхарц.
Известно, что речь идет о покупке израильской системы противоракетной обороны Arrow 3; она может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году.
Читайте также: Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией
Ранее канцлер Германии заявил, что намерен создать общеевропейскую систему ПВО в ответ на войну России против Украины, потому что до сих пор ЕС был беззащитен перед возможными атаками противника.
Выступая сегодня перед студентами Карлова института в Праге, Шольц подчеркнул, что Германия сейчас инвестирует миллиарды в оборонную промышленность.
По его словам, делая выбор в пользу общеевропейской системы ПВО, Германия сможет защитить своих европейских соседей.
- 26 августа канцлер Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" пообещал очень взвешенно подходить к вопросу поставки Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
- 27 августа российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что на Западе перестали бояться Путина и его шантажа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное