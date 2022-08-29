"Железный купол" над Европой: в бундесвере поддерживают идею Шольца

Об этом сообщает издание Bild.

"Особенно в сфере противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы", – сказал генерал-лейтенант Герхарц.

Известно, что речь идет о покупке израильской системы противоракетной обороны Arrow 3; она может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

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Ранее канцлер Германии заявил, что намерен создать общеевропейскую систему ПВО в ответ на войну России против Украины, потому что до сих пор ЕС был беззащитен перед возможными атаками противника.

Выступая сегодня перед студентами Карлова института в Праге, Шольц подчеркнул, что Германия сейчас инвестирует миллиарды в оборонную промышленность.

По его словам, делая выбор в пользу общеевропейской системы ПВО, Германия сможет защитить своих европейских соседей.

26 августа канцлер Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" пообещал очень взвешенно подходить к вопросу поставки Украине современных вооружений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

27 августа российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что на Западе перестали бояться Путина и его шантажа.

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