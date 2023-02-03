Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Железный купол" мог бы быть более полезным прифронтовой зоне в районе Харькова или Херсона, - военный эксперт Гендельман
Эксклюзив

"Железный купол" мог бы быть более полезным прифронтовой зоне в районе Харькова или Херсона, - военный эксперт Гендельман

3 февраля, 2023 пятница
23:52
война с Россией

Давид Гендельман, израильский военный эксперт, отметил, что противоракетная оборона "Железного купола" работает против неуправляемых ракетных снарядов и ракет с дальностью от 4 до 70 км, в последнее время эти возможности расширены

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Если говорить исключительно теоретически о решении Израиля что-то поставлять Украине, то украинские и израильские специалисты должны вместе оперделить, какие нужны комплексы ПВО и противоракетные комплексы. Израиль помимо "Железного купола" имеет много разных ЗРК. Не факт, что нужен именно "Железный купол". Однако, в определенном количестве сам "Железный купол" мог бы принести определенную пользу, как противоракетная оборона, именно прифронтовым зонам в районе Харькова или Херсона, потому что ниша, против которой он работает - это неуправляемые ракетные снаряды и ракеты с дальностью от 4 до 70 км. В последнее время эти возможности расширены, но это основная ниша, для которой он выпущен», – объяснил израильский военный эксперт.

Давид Гендельман добавил, что этот комплекс может работать против РСЗО "Град", "Ураган" или против других ракет, обладающих такой же дальностью. Также теоретически "Железный купол" может работать против артиллерийских снарядов.

"Понятно, что по своим тактико-техническим характеристикам он изначально не предназначен, чтобы закрыть стратегический тыл Украины, по которому наносятся удары ракетами большой дальности, в том числе и воздушного базирования. Против таких угроз у Израиля есть другие системы, например система противоракетной обороны "Праща Давида", также есть системы поражение баллистических ракет дальности на 1000 км. У Израиля есть много разных средств ПВО и противоракетной обороны. И если действительно дело дойдет до этого, то украинские и израильские специалисты по параметрам и характеристикам угроз, конкретно для Украины, выберут, что наиболее подходит. А "Железный купол" наиболее известен в своей нише и показал высокую эффективность. Однако Украина имеет другую карту угроз, которая не совпадает с картой угроз Израиля, поэтому, если будет идти об этом речь, нужно смотреть на реальные угрозы, от которых нужно защищаться", - отметил Гендельман.

  • Ранее Нетаньяху заявил, что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол"
  • 18 января глава Минобороны Резников говорил , что Украина призывает Израиль сотрудничать любым способом, но пока безуспешно
  • 3 февраля в Walla сообщили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил пересмотреть политику Израиля по поставкам оружия Украине
Украина
Россия
Израиль
помощь Украине
Читайте также:
ОПЗЖ
3 февраля, 2023 пятница
Лишение депутатских мандатов членов ОПЗЖ: Зеленский отреагировал на вторую петицию
Путін і Кім Чен Ин
2 февраля, 2023 четверг
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
Володимир Путін
2 февраля, 2023 четверг
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.63
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
4 февраля
00:44
Эксклюзив
Украина может стать членом ЕС в 2029 году, – литовский политик Кубилюс
00:37
Канада
Басков, Газманов, РИА Новости и другие: Канада ввела дополнительные санкции против российских пропагандистов
00:35
Эксклюзив
Елена Гончарук
"Меня не сообщили об открытии дела": эксруководитель Довженко-Центра Гончарук о публикации по производству против нее
00:21
В Бахмуте погиб волонтер-медик из США
2023, пятница
3 февраля
23:55
Мудрик впервые сыграл за "Челси" в стартовом составе. Команда не победила
23:48
Послы ЕС согласовали предельные цены на российские нефтепродукты
23:15
Россия из минометов обстреляла Черниговщину
23:08
Эксклюзив
Сергей Згурец
Бригада, которой помогает Еспресо, уничтожила уникальный российский ракетный комплекс, - Згурец
22:33
Суд конфисковал Демуринский горно-обогатительный комбинат российского миллиардера Шелкова
22:32
Реконструкцию Нотр-Дама планируют завершить к концу 2024 года
22:30
Аналитика
РФ уже приступила к наступательным действиям: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий
22:01
Минфин США ввел санкции против руководства иранской компании – производителя беспилотников
21:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 февраля
21:15
На Харьковщине 7 подростков получили осколочные ранения из-за детонации мины "Лепесток"
21:14
"У детей должна быть семья": Зеленский анонсировал реформу системы интернатов в Украине
21:00
Обзор
"Абсолютно решающие" полгода войны, ЕС подавляет мечту Украины, РФ и Китай как никогда близки. Мировые СМИ об Украине 3 февраля
20:41
"Танковая коалиция" нам нужна для контрнаступления, - Резников
20:17
Приходам и монастырям ПЦУ разрешили использование нового юлианского календаря: условия
20:02
Суд арестовал пятерых членов банды уголовника "Лешего", которые притворялись добробатами и терроризировали киевлян
20:01
OPINION
"Я воюю книгами"
20:00
Обзор
Победные новости 345-го дня войны: литовцы собрали €5 млн на радар для ВСУ, Украина может получить дальнобойные ракеты, качество российских фейков ухудшается
19:55
В Одессе из-за аварии обесточены 4 района
19:41
Роналду забил дебютный гол за "Аль-Наср"
19:35
Пентагон
ПВО, БМП, ракеты для HIMARS: США объявили о пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд
19:33
Связанные с РФ лоббисты финансировали европейских политиков для легитимизации аннексии Крыма, - расследование OCCRP
19:04
"Челси" заявил Мудрыка на Лигу чемпионов
18:57
Эксклюзив
коррупция
Коррупцию в Украине можно преодолеть буквально за два месяца, - полковник запаса СБУ Притула
18:42
Эксклюзив
В Швейцарии обсуждают возможность продать танки по 1 франку государству, которое передаст аналогичные машины Украине, - эксперт Defense Express Рябых
18:38
За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области завербовали до 1000 наемников на войну в Украине, - Генштаб
18:35
Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог
18:27
Россияне обстреляли Торецк и Курахивку на Донетчине: есть погибший и раненые
18:19
Избила 9-летнюю и 11-летнюю девочек: арестована воспитательница детдома, которую подозревают в пытках
18:14
Украина получит 2 гигаватта электроэнергии из ЕС, - Урсула фон дер Ляйен
18:10
"Будет глупо тратить ресурсы": командующий разведкой Эстонии прогнозирует отход ВСУ от Бахмута
18:06
За неделю морпехи уничтожили 70 россиян, РСЗО, ЗРК, 7 танков, 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
18:06
Экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте объявили подозрение в мошенничестве и подлоге
18:01
OPINION
Странная грузинская мечта
17:54
Эксклюзив
Зеленский: "С начала войны дух был крепче, сейчас некоторые города на отдыхе, это слабость"
17:51
Леся Вакулюк
Время, когда "мы живем в учебнике по истории"
17:48
Бах в Бахмут не собирается: В МОК отреагировали на приглашение от Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV