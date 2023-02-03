Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Если говорить исключительно теоретически о решении Израиля что-то поставлять Украине, то украинские и израильские специалисты должны вместе оперделить, какие нужны комплексы ПВО и противоракетные комплексы. Израиль помимо "Железного купола" имеет много разных ЗРК. Не факт, что нужен именно "Железный купол". Однако, в определенном количестве сам "Железный купол" мог бы принести определенную пользу, как противоракетная оборона, именно прифронтовым зонам в районе Харькова или Херсона, потому что ниша, против которой он работает - это неуправляемые ракетные снаряды и ракеты с дальностью от 4 до 70 км. В последнее время эти возможности расширены, но это основная ниша, для которой он выпущен», – объяснил израильский военный эксперт.

Давид Гендельман добавил, что этот комплекс может работать против РСЗО "Град", "Ураган" или против других ракет, обладающих такой же дальностью. Также теоретически "Железный купол" может работать против артиллерийских снарядов.

"Понятно, что по своим тактико-техническим характеристикам он изначально не предназначен, чтобы закрыть стратегический тыл Украины, по которому наносятся удары ракетами большой дальности, в том числе и воздушного базирования. Против таких угроз у Израиля есть другие системы, например система противоракетной обороны "Праща Давида", также есть системы поражение баллистических ракет дальности на 1000 км. У Израиля есть много разных средств ПВО и противоракетной обороны. И если действительно дело дойдет до этого, то украинские и израильские специалисты по параметрам и характеристикам угроз, конкретно для Украины, выберут, что наиболее подходит. А "Железный купол" наиболее известен в своей нише и показал высокую эффективность. Однако Украина имеет другую карту угроз, которая не совпадает с картой угроз Израиля, поэтому, если будет идти об этом речь, нужно смотреть на реальные угрозы, от которых нужно защищаться", - отметил Гендельман.