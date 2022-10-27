Железные птицы на службе ВСУ: Parimatch закупил 27 дронов для армии
Для неотложных задач фронта бренд Parimatch приобрел 27 разведывательных БПЛА стоимостью в 8 миллионов гривен
С первых дней полномасштабной агрессии россии против Украины беспилотные летательные аппараты играют исключительную роль в защите территориальной целостности страны. Как свидетельствует опыт украинской армии, дроны способны оперативно проводить тактическую разведку и в считанные секунды корректировать точность ударов по враждебным позициям. В зависимости от типов БПЛА и технических характеристик аэроразведка существенно усиливает наземные войска. А также – способна наносить ощутимый ущерб российской армии и на передовой, и в тылу.
Для реализации важных оперативных задач украинской армии Parimatch обеспечил разные подразделения 27 разведывательными дронами. В денежном эквиваленте эта помощь оценивается в 8 миллионов гривен.
“За последние восемь месяцев БПЛА стали “глазами” наших защитников и надежным источником информации о театре боевых действий. Само понимание реальной ситуации способствует быстрым и слаженным действиям разных подразделений ВСУ. Чем больше такой технологической поддержки будет получать армия, тем быстрее сможет приближать столь желаемую победу”, – подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Parimatch оказал помощь Украине более чем на 269 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ.
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