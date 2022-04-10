Железные люди: Джонсон в вагоне, которым добирался в Киев, записал обращение к украинским железнодорожникам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил работников Укрзализныци, с помощью которой он добрался из Польши в Украину
Об этом сообщает Укрзализныця в telegram.
Видео Джонсон записал 9 апреля, когда направлялся из Польши в Украину с неанонсированным публично визитом.
"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете.
Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это конечно связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", - сказал Джонсон.
Он добавил, что глубоко сочувствует потерям украинцев и мысленно рядом с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске.
"Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе", – заверил Джонсон.
- 9 апреля Джонсон прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован.
- Джонсон заявил, что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо иной угрозой.
- Борис Джонсон также предупредил, что осуществленный Владимиром Путиным отвод войск от Киева является временным шагом.
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