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Обзор

"Железные бабочки" еще болят: что посмотреть в выходные

21 июля, 2023 пятница
19:10
Культура

От документальной ленты о правде сбитого над Донбассом гражданского самолета Малайзийских авиалиний до самого дорогого проекта популярного сервиса Netflix

Просто снова суббота-воскресенье, несмотря ни на что. Просто настроение. И просто традиционная подборка фильмов к выходным от "Еспресо" .

"Железные бабочки"

В кинотеатрах с 20 июля

"Залізні метелики"

Документальная украинско-немецкая лента Романа Любого - документалиста объединения "Вавилон-13" (которое начинало со съемок событий Евромайдана, а сейчас фиксирует события полномасштабной войны России против Украины), без сомнения, фильм, который должны увидеть не только в Украине. Собственно уже увидели - в частности, пока на американском кинофестивале Sundance и немецком "Берлинале". И не только потому, что его снял украинский режиссер о случившемся резонансном событии на территории Украины. Но и потому, что речь идет о важном и качественном кино, которое стоит знать.

Итак, лента посвящена расследованию сбития российскими военными летом 2014 года над украинским Донбассом гражданского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний с 298 людьми на борту, которые погибли все до одного. Тогда самолет поразила ракета, выпущенная из российского ЗРК "Бук". Но прошло две недели, прежде чем руководство так называемой ДНР допустило международных экспертов на место катастрофы. Чем больше доказательств страшного преступления собирало следствие, тем более причудливой становилась ложь российских СМИ по поводу причин трагедии. Ведь российское правительство сразу начало отрицать свою причастность к трагедии, а пропаганда — работать на полную мощь, пытаясь скрыть подлинные обстоятельства преступления.

Исследовав обстоятельства сбития самолета MH17, риторику российских пропагандистов по поводу этой трагедии и реакцию мирового сообщества, соединив документальные кадры с современным театром и анимацией, Роман Любый подчеркнул, что "Железные бабочки" (большинство обломков ракеты, попавшей в самолет, имели форму именно бабочек) - ответ убийцам и лжецам от нас, как граждан Украины и Мира. А еще о том, что безнаказанное зло возвращается всегда и что ложь почти всегда тесно сочетается с насилием.

"Оппенгеймер"

В кинотеатрах с 20 июля

"Оппенгеймер"

Эту биографическую драму о выдающемся американском физике, руководителе команды ученых, работавших над программой под кодовым названием "Манхэттенский проект" Роберта Оппенгеймера, снял один из знаменитых режиссеров современности Кристофер Нолан. Собственно, Нолан (которого считают едва ли не самым интеллектуальным режиссером массового кинематографа) - взял за основу награжденное Пулитцеровской премией произведение Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей: триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", лично написал сценарий про Оппенгеймера, которого называют отцом атомной бомбы и тем человеком, кто первій заговорил о возможности существования в космосе черных дыр. И подошел к съемкам в присущей ему манере – не только повествуя историю и раскрывая характеры персонажей, но и погружая зрителей в науку максимально увлекательным способом.

По мнению режиссера, история Оппенгеймера является как мечтой, так и кошмаром. И именно это он хотел донести. Кстати, эту ленту называют в списке самых ожидаемых фильмов 2023 года.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Мэтт Дэймон

"Барби"

В кинотеатрах с 20 июля

"Барбі"

Когда сегодня о какой-то девушке или женщине говорят "она как Барби", - это, как правило, отнюдь не комплимент, а скорее пренебрежительная характеристика, что в голове такой красавицы серого вещества действительно немного. Всемирно известная кукла, впервые попавшая на витрины магазинов в 1959 году, в свое время завоевав любовь не только среди детей, но и взрослых, сегодня имеет в мире не только поклонников, но и немало противников. Куклу обвиняют в навязывании канонов искусственности, пластмассовости, эмоциональной и духовной пустоты.

Следовательно, с такими критериями многие подойдут и к просмотру фэнтезийной комедийной мелодрамы "Барби", которую уже назвали "самым розовым фильмом года". Однако режиссер Грета Гервиг попыталась взглянуть на Барби под другим углом зрения. Или хотя бы пофантазировать на ее тему иначе, чем принято.

В частности, "в удивительной стране Барбиленд все должно быть идеально. Высоким требованиям этого мира Барби не отвечала, поэтому отправилась в мир людей. Несоответствие нормам красоты – это приговор в Барбиленде. Зато среди людей, чтобы быть счастливым, нужно иметь совсем другой набор качеств".

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Уилл Фаррелл, Симу Лю, Америка Феррера

"Серый человек"

На Netflix с 22 июля

"Сіра людина"

Американский боевик 2022 года от Netflix режиссеров братьев Руссо назван самым дорогим проектом сервиса. Его бюджет составляет 200 миллионов долларов. По сюжету после конфликта с начальством агент ЦРУ покидает службу и становится киллером по прозвищу Серый Человек. Кто он действительно, не знает никто, кроме его бывшего коллеги.

"Когда шпион ЦРУ раскрывает ужасающие секреты агентства, - анонсируют ленту на серовисе, - мятежный агент-социопат назначает награду за его голову и начинает охоту".

В ролях: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас

"Спецоперация: Львица" (1-й сезон)

На Paramount+ с 23 июля

"Спецоперація: Левиця"

Кинорассказ одного из действительно самобытных сценаристов современного кино Тейлора Шеридана, основывается на реальной шпионской программе ЦРУ и рассказывает историю женского спецподразделения "Львица". Собственно сюжет закручен вокруг участниц этого спецподразделения, обучаемых и внедряемых в террористические и криминальные банды мира, в частности на Ближнем Востоке. И возможно, сериал не содержит слишком много ноу-хау (или вообще его как такового нет), но наблюдать за развитием событий действительно интересно. тем боле, что он динамичен.

В ролях: Зои Салдана, Николь Кидман, Морган Фриман, Майкл Келли и другие.

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