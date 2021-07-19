Железняк: "ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Рады
Народные депутаты подали в так называемый "антиахметивський" законопроект №5600, который, среди прочего, предусматривает увеличение налогов, около 10,3 тыс. поправок
Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Facebook.
"Депутаты конечно не смогли побить абсолютный рекорд банковского законопроекту (напомню, там было 16 586 поправок), но теперь №5600 занимает второе место в истории украинского парламентаризма по количеству полученных предложений ко второму чтению", - написал Железняк.
Так, по словам нардепа, приблизительное количество поправок в законопроекту составляет 10 300 Следовательно, по его подсчетам, если каждый автор поправок будет настаивать на рассмотрении в зале, то при принятии закона будет примерно 260 часов или девятнадцать пленарных недель.
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