Железняк: "ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Рады

Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Facebook.



"Депутаты конечно не смогли побить абсолютный рекорд банковского законопроекту (напомню, там было 16 586 поправок), но теперь №5600 занимает второе место в истории украинского парламентаризма по количеству полученных предложений ко второму чтению", - написал Железняк.



Так, по словам нардепа, приблизительное количество поправок в законопроекту составляет 10 300 Следовательно, по его подсчетам, если каждый автор поправок будет настаивать на рассмотрении в зале, то при принятии закона будет примерно 260 часов или девятнадцать пленарных недель.

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