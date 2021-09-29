Железняк: Рада не будет рассматривать на следующей неделе "ресурсный" законопроект во втором чтении
По предварительной информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, Верховная Рада не будет рассматривать на следующей неделе законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений
Об этом Железняк написал в Telegram.
"По предварительной информации, " ресурсного " налогового закона №5600 на следующей неделе не будет", - написал Железняк.
Он добавил, что на следующей неделе планируется рассмотреть законопроекты, необходимые для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным Банком.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон №5600 за основу 1 июля.
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