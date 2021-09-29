Железняк: Рада не будет рассматривать на следующей неделе "ресурсный" законопроект во втором чтении

Об этом Железняк написал в Telegram.



"По предварительной информации, " ресурсного " налогового закона №5600 на следующей неделе не будет", - написал Железняк.



Он добавил, что на следующей неделе планируется рассмотреть законопроекты, необходимые для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным Банком.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5600 за основу 1 июля.

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