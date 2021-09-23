Железняк обвинил Васильченко и Пипу в получении 20 млн грн на свои округа за поддержку закона об олигархах

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"У меня есть факты, отдельные депутаты - Галина Васильченко и Наталья Пипа - получили 20 млн грн на свои округа от власти. Это конкретные документы. Это в соцсетях, вы можете проверить, или на сайте правительства от 20 августа", - заявил Железняк.

Он предположил, что некоторым нардепам "Голоса" могли звонить с Банковой и предлагать определенные должности или "плюшки" за поддержку закона об олигархах.

"Мы сегодня видели, когда все фракции требовали отстранения председателя, потому что была нарушена процедура, и я в том числе подписал. Коллегам, наверное, поступил звонок с какого-то известного места, например, на улице Банковой. И они начали отзывать мой подпись, не имеют права делать по закону, но подыгрывали власти. Когда мы спрашивали коллег, то они прикрывались непонятно какими аргументами. Я надеюсь, что после этого ни у кого не будет сомнений, что Роман Лозинский, Александра Устинова, Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталья Пипа и другие коллеги, которые входят в МФО "Справедливость" сейчас представляют фактически власть, которые соблазнились на какие-то плюшки, наверное, власти, какие должности. И сейчас мы увидим как они дальше буду изображать, что это была их принципиальная позиция ", - подчеркнул Железняк.





Напомним, до этого фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" подали заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчука от рассмотрения законопроекту об олигархах. Однако парламент провалил голосование.

В свою очередь, Верховная Рада все же приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb