Железняк: Комитет по нацбезопасности подделал текст закона об олигархах
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил проголосованный текст законопроекта об олигархах
Об этом он уведомить в Telegram.
"По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон №5599 об олигархах. Каким-то "странным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее). То есть передали текст, который, мягкие мягко говоря, не соответствует проголосованному", - отметил Железняк.
Нардеп отметил, что текст закона в соответствии с действующим законом и рекомендациями Конституционного суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.
"Но если текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
- Впоследствии, ексголова ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.
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