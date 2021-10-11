Железняк: Комитет по нацбезопасности подделал текст закона об олигархах

Об этом он уведомить в Telegram.

"По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон №5599 об олигархах. Каким-то "странным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее). То есть передали текст, который, мягкие мягко говоря, не соответствует проголосованному", - отметил Железняк.

Нардеп отметил, что текст закона в соответствии с действующим законом и рекомендациями Конституционного суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

"Но если текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии, ексголова ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.

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