Железняк: К законопроекту об олигархах внесли более 1 200 поправок

Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram .

"К закону об олигархах №5599 подали 1 230 поправок", - написал он.

Он отметил, что к другому законопроекту №5600 "ресурсного" нардепы подали 10 300 правок.

По словам депутата, рассматривать эти проекты Рада будет на следующей сессии, которая начнется в сентябре.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) 1 июля.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью.

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