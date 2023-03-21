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"Железной дорогой уже необходимо выезжать": ВСУ заявили, что взрывы во временно оккупированном Джанкое - сигнал для РФ

21 мартa, 2023 вторник
13:34
война с Россией

В Вооруженных Силах Украины заявили, что взрывы на железной дороге 20 марта во временно оккупированном городе Джанкой на полуострове Крым - сигнал захватчикам, что пора выезжать

Об этом информирует в телемарафоне начальницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .

"Если вспомнить карту временно оккупированного Крыма, в частности железнодорожного сообщения, то (Джанкой) - это узловая станция. В начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. курс четко для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже почти необходимо выезжать", - сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что рашисты не будут признавать уничтожение российских крылатых ракет "Калибр НК" во время транспортировки по железной дороге, а будут убеждать, что сработала ПВО, потому что "это не способствует их имиджу".

"Они чувствовали себя довольно спокойно из-за расстояния и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на их места дислокации врага на полуострове. Поэтому они все списывают на работу противовоздушной обороны, работают по методичкам, пытаются убедить население временно оккупировать , что все идет по плану. Но мы знаем, к чему приводит такое убеждение", – добавила Гуменюк.

  • Напомним, поздно вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
  • После ночных взрывов в городе Джанкое полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
  • РосСМИ сообщили о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое.
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
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