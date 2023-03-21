Об этом информирует в телемарафоне начальницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .

"Если вспомнить карту временно оккупированного Крыма, в частности железнодорожного сообщения, то (Джанкой) - это узловая станция. В начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. курс четко для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже почти необходимо выезжать", - сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что рашисты не будут признавать уничтожение российских крылатых ракет "Калибр НК" во время транспортировки по железной дороге, а будут убеждать, что сработала ПВО, потому что "это не способствует их имиджу".

"Они чувствовали себя довольно спокойно из-за расстояния и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на их места дислокации врага на полуострове. Поэтому они все списывают на работу противовоздушной обороны, работают по методичкам, пытаются убедить население временно оккупировать , что все идет по плану. Но мы знаем, к чему приводит такое убеждение", – добавила Гуменюк.