"Железное Рождество": группа Kozak System споет на вокзале в Киеве
В субботу, 31 декабря, на Центральном вокзале Киева выступит рок-группа Kozak System
Об этом сообщила Укрзализныця.
Концерт начнется в 19:30 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала столицы.
"Сегодня на главном железнодорожном вокзале Украины снова будем петь и танцевать", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги всех посетителей проведут в укрытия. Посадка и высадка пассажиров поездов будет продолжаться по расписанию через подземные переходы.
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