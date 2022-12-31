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Главная Культура "Железное Рождество": группа Kozak System споет на вокзале в Киеве

"Железное Рождество": группа Kozak System споет на вокзале в Киеве

31 декабря, 2022 суббота
11:33
Культура

В субботу, 31 декабря, на Центральном вокзале Киева выступит рок-группа Kozak System

Об этом сообщила Укрзализныця.

Концерт начнется в 19:30 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала столицы.

"Сегодня на главном железнодорожном вокзале Украины снова будем петь и танцевать", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги всех посетителей проведут в укрытия. Посадка и высадка пассажиров поездов будет продолжаться по расписанию через подземные переходы.

  • 9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
  • В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.
  • 20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях.
  • 21 декабря стало известно, что с 24, 25 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге.
  • 25 декабря на Центральном вокзале в Киеве в честь Рождества группа "Щука-Рыба" пела колядки.

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