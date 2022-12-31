Об этом сообщила Укрзализныця.

Концерт начнется в 19:30 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала столицы.

"Сегодня на главном железнодорожном вокзале Украины снова будем петь и танцевать", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги всех посетителей проведут в укрытия. Посадка и высадка пассажиров поездов будет продолжаться по расписанию через подземные переходы.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях.

21 декабря стало известно, что с 24, 25 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге.

25 декабря на Центральном вокзале в Киеве в честь Рождества группа "Щука-Рыба" пела колядки.