Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет, - глава УЗ

Об этом он заявил в эфире настоящего времени, передает НВ.



"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. Я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", - сообщил Камишин.

Он также отметил, что благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.



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"Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников, еще остались честные люди, и я не хотел бы их подставлять за то, что происходит сегодня среди железнодорожников Беларуси", - добавил председатель правления УЗ.