Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.



"Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам по белорусской железной дороге", - написал он.



Коваль назвал эту новость важной и поблагодарил железнодорожников.



"Шаг за шагом приближаем победу Украины", - отметил глава ОВА.

19 марта председатель правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что между Беларусью и Украиной уже нет железнодорожного сообщения .