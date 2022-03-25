Железнодорожное сообщение с Беларусью прекращено, - глава Ривненской ОВА
Железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью прекращено
Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в Facebook.
"Это значит, что Россия больше не сможет поставлять военную технику и провизию оккупантам по белорусской железной дороге", - написал он.
Коваль назвал эту новость важной и поблагодарил железнодорожников.
"Шаг за шагом приближаем победу Украины", - отметил глава ОВА.
- 19 марта председатель правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что между Беларусью и Украиной уже нет железнодорожного сообщения .
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