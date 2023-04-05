Железнодорожники тестируют маршрут по европути: в первый рейс отправился поезд сообщением Люблин – Рава-Русская
Украинские и польские железнодорожники тестируют первый поезд, который будет двигаться по европути из Люблина в Раву-Русскую и в обратном направлении
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Равой-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", - сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.
5 апреля в тестовую поездку отправился первый поезд по маршруту Люблин – Рава-Русская по европути 1435 мм, который через несколько месяцев будет ездить между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов.
Таким образом, для пассажиров Рава-Русская Львовской области станет пунктом пересадки между поездами, двигающимися по украинскому и европути.
Сообщается, что восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Раве-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.
Укрзализныця восстановила участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции. После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля.
После этого будет объявлена дата старта регулярного сообщения.
- К Пасхе, 16 апреля, и майским праздникам Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Ковель, Днепр, Харьков.
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